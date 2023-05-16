واشنطن: سنقدم مساعدات عسكرية إضافية لتايوان

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم مساعدات عسكرية إضافية ملموسة لتايوان في وقت قريب.

وقال أوستين خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء: "يسرني أن الولايات المتحدة ستقدم قريبا مساعدات عسكرية إضافية ملموسة لتايوان، بفضل الصلاحيات لتخصيص الموارد الممنوحة للرئيس من قبل الكونغرس في العام الماضي".

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ولم يوضح أوستين ما هي الأسلحة التي ستشملها حزمة المساعدات الجديدة.

وأضاف أن هذه التوريدات تعتبر جزءا من التزامات واشنطن الرامية إلى "دعم السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

بدوره، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال جلسة الاستماع، أن الولايات المتحدة "لا تسعى لنزاع مع الصين أو حرب باردة جديدة".

وأضاف أن واشنطن تسعى "لتحييد المخاطر" التي تمثلها الصين، حسب رأيه.

المصدر: تاس