الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تريد حربا باردة مع الصين

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تملي على الصين كيف ينبغي أن تتصرف وتحدد مسار بلادها، وكذلك لا تريد حربا باردة معها.

وأشار بلينكن في جلسة استماع بالكونغرس: "نحن لا نبحث عن صراع مع الصين أو حرب باردة جديدة".

وشدد على أن "الولايات المتحدة لا تستطيع أن تملي على الصين كيف ينبغي أن تتصرف وتحدد مسار بلادها، ولكن يمكنها أن تعزز رؤيتها وتنافسها".

واعتبرت الصين، في وقت سابق، عقب بيان وزير الخارجية الأمريكي بخصوص تايوان أن لدى أنتوني بلينكن "النية" لدعم "استقلال تايوان" بعد حثه على دعوة تايبيه للمشاركة في اجتماع منظمة الصحة العالمية.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي