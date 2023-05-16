سوريون يرفعون علما روسيا ضخما في اللاذقية امتنانا لدعمها في مواجهة كارثة الزلزال

رفع عدد من متضرري الزلزال الذي ضرب سوريا في 6 فبراير الماضي، علم روسيا بطول 100 متر في اللاذقية، امتنانا لما قدمته موسكو من مساعدات إلى سوريا، لمعاونتها على مواجهة الكارثة.

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، تجمع عدد من متضرري الزلازل في مدينة اللاذقية ورفعوا العلم الروسي في المدينة الرياضية، للتعبير عن شكرهم لروسيا على مساعداتها المستمرة لبلادهم بشكل عام ولهم بشكل خاص وكان آخرها المساعدات التي أرسلها بيت الصداقة الروسي، اليوم الثلاثاء، والتي شملت 11 طنا من المساعدات الغذائية، والملابس.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب سوريا وتركيا زلزال مدمر بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر، أُعلنت على إثره اللاذقية وحلب، محافظتين منكوبتين، بينما كانت روسيا من أوائل الدول التي قدمت الدعم للدولة السورية لمواجهة الكارثة.

المصدر: سبوتنيك