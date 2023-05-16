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بالفيديو.. قوات إسرائيلية تقتحم جنين

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اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية أحد أحياء مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، وقامت باعتقال أحد الفلسطينيين. وأدت العملية إلى إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص.

وذكرت قناة "كان" العبرية إن "وحدة المستعربين والمظليين اعتقلت في جنين فلسطينيا ضالعا في عمليات إطلاق نار".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، بينها إصابة في البطن وأدخلت إلى مستشفى جنين لإجراء عملية جراحية، وإصابتان في الأطراف.

المصدر: RT

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