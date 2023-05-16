اعتقالات وإصابات في أريحا وجنين بعد اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي (فيديو)

اندلعت اشتباكات مسلحة، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، بين مجموعات فلسطينية مسلحة وقوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من أريحا وجنين في الضفة الغربية.

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وأطلق مسلحون النار تجاه الجنود الإسرائيليين خلال اقتحامهم بلدة قباطية قضاء جنين، ومحاصرتهم أحد المنازل، حيث طالبت من فيه بتسليم نفسه.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة مخيم عقبة جبر جنوب أريحا بواسطة سيارة نقل بضائع مغلقة.

وأصيب شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق بالغاز، خلال التصدي للقوات، التي قامت بمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين.

ودعت مساجد المخيم، للتصدي لقوات الجيش الإسرائيلي التي حاصرت أحد المنازل، واعتقلت 5 مواطنين، بينهم 3 أشقاء من عائلة اللدعة.

المصدر: RT+ وكالات