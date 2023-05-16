وسائل إعلام: سماع دوي انفجارات في كييف

أفادت وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية، بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف فجرالثلاثاء، وبحسب المصدر الرسمي لتنبيه السكان، فقد تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في المدينة.

وأظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صافرات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية، وأنطلقت صافرات الإنذار كذلك في مقاطعات نيكولاييف، كيروفوغراد، بولتافا، أوديسا، دنيبروبيتروفسك، تشيركاسي، فينيتسا في أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية.

ودوت صافرات الإنذار في البداية في مقاطعة نيكولاييف في الساعة 01.58 (بتوقيت موسكو)، ثم امتدت إلى المقاطعات الأخرى، وفقا لخريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية، الاستخبارات الأوكرانية، المسؤولية عنه.

وفي 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ومن أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.

المصدر: تاس + نوفوستي