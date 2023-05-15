اعتقال مسؤول كبير بكييف في فضيحة رشوة تبلغ حوالي 3 ملايين دولار

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الاثنين، أن السلطات الأمنية بالبلاد قامت باعتقال رئيس المحكمة العليا فسيفولود كنيازيف، أثناء تلقيه رشوة تبلغ حوالي 3 ملايين دولار.

وأشارت وسائل الإعلام أن كنيازيف تلقى رشوة بنحو 3 ملايين دولار.

وأفاد مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا أن موظفي هذه الدائرة، وكذلك مكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد "كشفوا فسادا واسع النطاق في المحكمة العليا، ومخططا للحصول على مزايا غير قانونية من قبل قيادة وقضاة المحكمة العليا".

ووعد مكتب مكافحة الفساد والمدعي العام بتقديم التفاصيل لاحقا.

يذكر أن كنيازيف يترأس المحكمة العليا لأوكرانيا منذ ديسمبر 2021.

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المصدر: تاس