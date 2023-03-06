أوكرانيا.. اعتقال نائب رئيس الإدارة الإقليمية في أوديسا بتهمة الفساد

أعلن مكسيم مارشينكو، رئيس دائرة الأمن الأوكرانية، أن ضباط الدائرة احتجزوا نائب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا إيغور تكاتشوك على خلفية شبهة بالفساد

وكتب مارشينكو في قناته على "تيليغرام": "اليوم، احتجزت وحدة الاستخبارات الأمنية في منطقة أوديسا، إيغور تكاتشوك، نائب رئيس المكتب، ويجري التحقيق معه. وسيتم الإعلان عن التفاصيل حول القضية لاحقا".

ولم تعلق الوكالة نفسها بعد على الوضع، وذكرت صحيفة "دومسكايا" المحلية على الإنترنت، نقلا عن مصادر في مكتب المدعي العام، أن تكاتشوك اعتقل للاشتباه في تلقيه رشوة.

وفي 10 يناير، طرد مارشينكو نائبه الآخر، أوليغ موراتوف، الذي رفعت ضده قضية جنائية بتهمة إساءة استخدام السلطة، ونقله ضباط إدارة أمن الدولة إلى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في 5 يناير، وأطلق سراح موراتوف فيما بعد بكفالة قدرها 3.2 مليون غريفنيا (88.5 ألف دولار).

ووفقا للتحقيق، خطط المسؤول لاستخدام العلاقات الشخصية في وكالات إنفاذ القانون من أجل تحقيق إغلاق قضية جنائية ضد أحد رؤساء الأقسام الهيكلية لإدارة منطقة أوديسا مقابل 35 ألف دولار، وسجل جهاز المخابرات حقيقة تحويل الجزء الأول من الرشوة بمبلغ 27 ألف دولار إلى المسؤول.

المصدر: تاس