البرازيل: نعمل على تجنب تبني بيان مناهض لروسيا خلال الإعلان النهائي لمجموعة السبع في هيروشيما

صرح وزير الخارجية البرازيلي للشؤون الاقتصادية ماوريسيو ليريو، بأن بلاده تسعى لتجنب تبني بيان مناهض لروسيا، خلال الإعلان النهائي الموسع للمشاركين في قمة G7.

وأفادت صحيفة Globo نقلا عن ليريو قوله: "تعمل الدبلوماسية البرازيلية على ضمان ألا يصبح البيان الختامي الذي سيتم توقيعه في اجتماع G7 في مدينة هيروشيما اليابانية، والذي سيحضره الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ذا طابع مناهض لروسيا".

وأضاف ليريو: "وسيتناول البيان الذي تجري مناقشته الآن أهمية ضمان الأمن الغذائي، لا سيما بين أفقر بلدان العالم، من خلال التطرق إلى الحرب الروسية الأوكرانية، دون إدانة مباشرة لموسكو".

تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات قادة مجموعة السبع ستجري في مدينة هيروشيما في اليابان يومي الـ 19 – 21 من مايو الجاري، بمشاركة البرازيل واليابان والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، حيث تتولى اليابان رئاسة مجموعة السبع خلال العام 2023.

وسيتم التوقع على بيانين خلال الاجتماعات التي ستنعقد في هيروشيما، وسيتم إعداد أحدهما من قبل الأعضاء المباشرين في مجموعة السبع، والثاني بمشاركة الدول المدعوة.

وبالإضافة إلى مجموعة دول السبع، دعيت كل من الهند وأستراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية وفيتنام لحضور القمة في هيروشيما، إضافة إلى ثلاث دول أخرى هي إندونيسيا التي ترأس رابطة دول جنوب شرق آسيا، وجزر كوك، واتحاد جزر القمر الذي يرأس الاتحاد الإفريقي.

كما تلقى رؤساء سبع منظمات دعوة لحضور القمة في هيروشيما هي: الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية.

المصدر: نوفوستي