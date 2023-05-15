إثر حوادث بريانسك.. قوات الدفاع الجوي البيلاروسية ترفع حالة التأهب إلى القصوى

أبلغت القيادة المركزية للقوات الجوية الدفاع الجوي في بيلاروس، رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، خلال زيارته مركز القيادة، بوضع قوات الدفاع الجوي في حالة التأهب القصوى منذ يوم السبت.

وقالت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا": "بعد ثلاثة أيام من الأحداث التي وقعت بالقرب منا. أعني في منطقة بريانسك، عندما أسقطت أربع طائرات. اضطررنا للاستجابة على هذا، منذ ذلك الحين وقواتنا في حالة تأهب قصوى".

ووفقا للرئيس البيلاروسي، يأتي رفع الجهوزية في قوات الدفاع الجوي البيلاروسية، بعد وقوع حوادث في منطقة بريانسك.

ووفقا للرئيس، فهو مهتم بالوضع في جميع أنحاء البلاد، وأضاف: "بالطبع اتجاهات وآفاق تطور هذا الوضع. باختصار دون ترهيب. حول ما يحدث وما نتوقعه على المدى القصير".

وأشار لوكاشينكو إلى أن الوضع في الوقت الحالي حول الجمهورية ليس حرجا، لكن هناك عوامل مقلقة.

وقال: "لا توجد تقارير رائعة. دعونا ننظر إلى ما يحدث في جميع أنحاء بلادنا، خاصة في الجو. غالبا ما نناقش قضايا أمن دولتنا، خاصة في المجال الجوي. بقدر ما أستطيع أن أرى، فإن الوضع ليس حرجا في الوقت الحالي. لكن مع ذلك، هناك عوامل مقلقة".

وفي يوم السبت 13 مايو، أبلغ حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، عن تحطم طائرة مروحية في كلينتسي. ووفقا له، أصيبت امرأة، ولحقت أضرار بخمسة منازل.

المصدر: تاس