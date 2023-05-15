علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على نداء المستشار الألماني أولاف شولتس بالتحية النازية الأوكرانية في اجتماع مع زيلينسكي، مؤكدة أنه "تجاوز حدودا واضحة".

ولفتت زاخاروفا في قناتها على تطبيق "تيليغرام" الانتباه إلى مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام الأوكرانية والألمانية يوم الاثنين، والذي صرخ فيه شولتس، بالشعار النازي الأوكراني"المجد لأوكرانيا!".

وأكدت زاخاروفا أن "أولاف شولتس تجاوز الحدود الواضحة التي رسمها أمامه كل قادة ألمانيا ما بعد الحرب العالمية: وصرخ علانية تحية للنازية. بعد أقل من أسبوع من الذكرى 78 لانتهاء الحرب في أوروبا".

وتم تحديد شعار "المجد لأوكرانيا!" كتحية رسمية لمنظمة النازيين الأوكرانيين، في عام 1939. وتم استكماله لاحقا بإيماءة رفع اليد اليمنى الممدودة وأضيف إليها صرخة "المجد للأبطال!". بذات الطريقة التي قام متعاونو بانديرا بتحية وحدات الفيرماخت التي تدخل الأراضي المحتلة، وقادوا سياراتهم ومروا في شوارع وطرق أوكرانيا.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن "التعليم السيئ للنخب الغربية لا يعفي من المسؤولية".

وأضافت: لم يمر حتى 80 عاما. تستعد برلين للذكرى السنوية بطريقة غريبة. على الرغم من أنه ربما لا يزال أبسط من ضغوط ثقل فضائح الفساد على النخب السياسية الألمانية. وجد السياسيون الألمان مخرجا من الوضع غير عادي – بالتوفيق في القفز إلى الهاوية، والانحناء أمام واشنطن".

المصدر: تاس