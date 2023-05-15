تدمير 21 مسيرة أوكرانية وصواريخ أمريكية الصنع وصاروخ بريطاني بعيد المدى وتصفية نحو 650 مسلحا

أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 21 مسيرة أوكرانية وصواريخ أمريكية وصاروخ بعيد المدى بريطاني الصنع وإسقاط مروحيتين في دونيتسك وتصفية نحو 650 مسلحا، على كافة المحاور.

وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك، تم إحباط أعمال 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف، وتصفية 145 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك وتدمير مدافع هاوتزر D-20 وحاملتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika.

في محور كراسني ليمانسك، إحباط مجموعتي تخريب واستطلاع في في جمهورية لوغانسك الشعبية. تصفية أكثر من 75 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika بالإضافة إلى مدفع هاوتزر D-30.

في محور دونيتسك تواصل القوات الروسية وقوات فاغنر قتال القوات الأوكرانية على المشارف الغربية لمدينة أرتيوموفسك ونفذت المقاتلات الروسية 7 طلعات جوية ونفذت قوات المدفعية 72 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية. وجراء العمليات في محور دونيتسك تم تصفية نحو 235 جنديا ومرتزقا، وتدمير مدافع D-20 و D-30 و Msta-B.

في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 150 جنديا.

في محور خيرسون، تم تصفية نحو 30 جنديا أوكرانيا

في منطقة كريفايا لوكا بدونيتسك، تم تدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-37 أمريكي الصنع.

أسقطت مقاتلتين في دونيتسك من طراز Mi-24 و Mi-8 تابعة للقوات الأوكرانية.

اعترضت دفاعاتنا الجوية سبعة صواريخ HARM المضادة للرادار، وصاروخ كروز طويل المدى من طراز Storm Shadow، وعشرصواريخ HIMARS.

تم تدمير 21 مسيرة أوكرانية في منطقة زابوروجيه وخيرسون ولوغانسك ودونيتسك

المصدر: وزارة الدفاع الروسية