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الكرملين يعلّق على سير الانتخابات التركية

زيلينسكي في أحضان سوناك الحارة: "مرحبا بعودتك" (صورة)

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نشر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عبر موقعه على "تويتر" صورة للحظة لقائه وترحيبه بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي وصل إلى لندن اليوم الاثنين.

وفي التغريدة: كتب سوناك "أهلا بعودتك" مرفقا التغريدة بصورة وسط عناق وترحيب.

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إلى ذلك أعلن زلينسكي في وقت سابق من اليوم أنه وصل إلى لندن ويعتزم إجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني.

وأعلنت لندن اليوم أن رئيس الوزراء ريشي سوناك يعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، والتي ستشمل صواريخ مضادة للطائرات ومئات من الطائرات بدون طيار بعيدة المدى.

المصدر: RT

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