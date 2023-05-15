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زيلينسكي يعلن عن زيارة مفاجئة إلى لندن

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زيلينسكي يعلن عن زيارة مفاجئة إلى لندن
AFP
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين أنه سيزور لندن، وسيلتقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لإجراء "مفاوضات جوهرية".

وكتب زيلينسكي في تغريدة على "تويتر": "اليوم - لندن. المملكة المتحدة رائدة عندما يتعلق الأمر بتوسيع قدراتنا على الأرض وفي الجو، وسيستمر هذا التعاون".

وأضاف: "سألتقي صديقي ريشي. سنجري مفاوضات جوهرية وجها لوجه ومع الوفود".

وكانت آخر زيارة قام بها زيلينسكي إلى المملكة المتحدة في فبراير عندما التقى سوناك والملك تشارلز الثالث.

المصدر: RT

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