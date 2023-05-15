زيلينسكي يعلن عن زيارة مفاجئة إلى لندن
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين أنه سيزور لندن، وسيلتقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لإجراء "مفاوضات جوهرية".
وكتب زيلينسكي في تغريدة على "تويتر": "اليوم - لندن. المملكة المتحدة رائدة عندما يتعلق الأمر بتوسيع قدراتنا على الأرض وفي الجو، وسيستمر هذا التعاون".
وأضاف: "سألتقي صديقي ريشي. سنجري مفاوضات جوهرية وجها لوجه ومع الوفود".
Today – London. The UK is a leader when it comes to expanding our capabilities on the ground and in the air. This cooperation will continue today. I will meet my friend Rishi. We will conduct substantive negotiations face-to-face and in delegations.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2023
وكانت آخر زيارة قام بها زيلينسكي إلى المملكة المتحدة في فبراير عندما التقى سوناك والملك تشارلز الثالث.
المصدر: RT