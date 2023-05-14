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زيلينسكي يزور قوات أوكرانية تتدرب في ألمانيا

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زيلينسكي يزور قوات أوكرانية تتدرب في ألمانيا
AP Efrem Lukatsky
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال جولته في ألمانيا، بإجرائه زيارة قاعدة عسكرية حيث يتم تدريب القوات الأوكرانية.

وكتب زيلينسكي على حسابه في تطبيق "تيليغرام": "زرت قاعدة عسكرية في مدينة آخن، حيث يتم تدريب العسكريين الأوكرانيين. وتحدثت رفقة المستشار الاتحادي أولاف شولتس مع الجنود الأوكرانيين. كما قدمت جوائز رسمية للمقاتلين".

وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صباح اليوم الأحد إلى برلين للقاء الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وتوجه بعد ذلك إلى مقر المستشار الألماني لإجراء مفاوضات مع أولاف شولتس، ثم توجه إلى مدينة آخن، حيث حصل على جائزة شارلمان.

وتحدث زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، اليوم الأحد، أنه بحث أثناء لقائه بشولتس الوضع في خطة التماس في بلاده.

ووافقت الحكومة الألمانية عشية زيارة زيلينسكي إلى ألمانيا على حزمة جديدة من المساعدة العسكرية لكييف بقيمة 2,7 مليار يورو.

المصدر: نوفوستي

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