زيلينسكي من برلين: لا توجد نية ولا قوات لدى أوكرانيا لمهاجمة الأراضي الروسية ضمن الهجوم المضاد

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ليست لديها أي نية ولا أسلحة كافية لمهاجمة الأراضي الروسية كجزء من الهجوم المضاد المقبل.

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وتحدث زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، اليوم الأحد، أنه بحث أثناء لقائه بشولتس الوضع في خطة التماس في بلاده.

وردا على سؤال صحفي عما اذا كان يعتبر ممكنا احتلال جزء من الأراضي الروسية في إطار الهجوم المضاد المحتمل من أجل تعزيز مواقعه في مفاوضات السلام المقبلة، أجاب زيلينسكي: "إننا لا نهاجم الأراضي الروسية".

وأضاف: "ليست لدينا قوات ووقت لعمله. لا توجد لدينا أسلحة ستساعدنا في عمل ذلك".

ومع ذلك أكد زيلينسكي أن بلاده لا تزال مستعدة لشن الهجوم المضاد، معترفا بأن عددا من بلدان العالم سيفكر - في حالة فشل الهجوم المضاد - بالحاجة إلى مفاوضات السلام. وأكد في الوقت ذاته: "لكننا جاهزون تقريبا للنجاح".

وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صباح اليوم الاثنين إلى برلين للقاء الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وتوجه بعد ذلك إلى مقر المستشار الألماني لإجراء مفاوضات مع أولاف شولتس.

ووافقت الحكومة الألمانية عشية زيارة زيلينسكي إلى ألمانيا على حزمة جديدة من المساعدة العسكرية لكييف بقيمة 2,7 مليار يورو.

المصدر: نوفوستي