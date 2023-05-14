زيلينسكي يصل إلى برلين

وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى العاصمة الألمانية برلين فجر اليوم الأحد، وفقا لرسالة تم نشرها على صفحته في "تويتر".

وجاء في التغريدة: "بالفعل في برلين".

وفي 3 مايو الجاري، نشرت قناة N-TV معلومات تفيد بأن وصول زيلينسكي كان متوقعا في 13 مايو. حيث كان من المفترض أن تهبط طائرته في الجزء العسكري من مطار "برلين براندنبورغ" الذي سمي على اسم ويلي براندت.

وكما أشارت القناة، سيستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس زيلينسكي. حيث من المقرر أن يلتقي الزعيم الأوكراني بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير. بعد ذلك، من المقرر أن يسافر زيلينسكي إلى مدينة آخن، حيث سيحصل على جائزة شارلمان.

المصدر: تاس