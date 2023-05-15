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بعد فرز 97% من الأصوات (داخل وخارج تركيا).. أردوغان يحصل على 49.35% وأوغلو على 44.97%

أوغلو ردا على خطاب أردوغان: ليس من حق أحد ادعاء الفوز وسنقبل بجولة الإعادة

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أوغلو ردا على خطاب أردوغان: ليس من حق أحد ادعاء الفوز وسنقبل بجولة الإعادة
Gettyimages.ru
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قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليشدار أوغلو أن نسبة المشاركة في الانتخابات التركية عالية.

وقال إن أردوغان "فشل في نيل الثقة"، مضيفا أن أصوات حزب العدالة والتنمية "تراجعت".

وأكد أن نتائج الانتخابات ما تزال تتوالى وسنقبل بجولة الإعادة، وأنه "ليس من حق أحد ادعاء الفوز".

وتابع "سنفوز في الجولة الثانية.. الجميع يعرف ذلك".

وقال إن أردوغان "رغم كل افتراءاته وإهاناته لم يستطع الحصول على ما يريد".

ولم يتمكن أردوغان وأوغلو من الحصول على 50% من أصوات الناخبين مع اقتراب عمليات الفرز من نهايتها، وسط توقعات بالذهاب إلى جولة إعادة بعد أسبوعين.

ويطالب المرشحان بالانتظار حتى انتهاء فرز الأصوات وعدم إصدار أحكام مسبقة على النتائج.

المصدر: RT

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