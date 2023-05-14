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أمن الدولة البيلاروسي يرصد أنشطة هادفة لزعزعة الاستقرار في البلاد

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أمن الدولة البيلاروسي يرصد أنشطة هادفة لزعزعة الاستقرار في البلاد
Legion-Media
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أعلن رئيس جهاز أمن الدولة في بيلاروس إيفان ترتيل أن الأجهزة الأمنية تعرف الجهة الراعية والمنفذة للأنشطة الهادفة لزعزعة الاستقرار في البلاد، وهو مايسعون لتنفيذه قريبا

وقال ترتيل في تقرير عرضته الأحد قناة СТВ  التلفزيونية: "خصومنا، وما يسمى بالغرب الجماعي ، لم يغيروا أهدافهم على الإطلاق، وتتمثل في تغيير التوازن الجيوسياسي في المنطقة.

وأضاف: "نحن ننتظر محاولاتهم، ولا نكتفي بالانتظار، فنحن نعرف أهدافا محددة وضعوها، وأفرادا مجهزين سيحاولون زعزعة استقرار الوضع في بلدنا في المستقبل القريب".

وتابع رئيس أمن الدولة: "الرعاة يضغطون عليهم، ويطالبونهم بالتحرك، الرعاة يطالبون بتنفيذ هجمات إرهابية، لزعزعة استقرار الوضع".. "إنهم غير راضين عن الوضع الهادئ في بلدنا".

المصدر: تاس

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