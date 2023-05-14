بريطانيا.. تأخير عشرات الرحلات الجوية في مطار لندن غاتويك عقب رصد مسيرة مشبوهة تحوم في أجوائه

علق مطار لندن غاتويك في العاصمة البريطانية لندن اليوم الأحد عشرات الرحلات الجوية، عقب اكتشاف مسيرة مجهولة كانت تحلق فوق أجواء المطار.

وأفادت صحيفة Independent البريطانية اليوم الأحد، نقلا عن المتحدث باسم المطار قوله: "سلامة الركاب هي أولية طواقمنا، ووفقا للإجراءات المتبعة تم تعليق عشرات الرحلات الجوية في مطار لندن غاتويك، بدءا من الساعة 15:44 بالتوقيت المحلي، نتيجة رصد مسيرة مشبوهة تحلق قرب مدرج المطار".

وأشار المتحدث، إلى أنه تم استئناف الرحلات الجوية في المطار، عقب التحقق من المسيرة وفحص أجواء المطار وأمانها.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحويل طائرات شركات الطيران البريطانية EasyJet والخطوط الجوية البريطانية و Vueling الإسبانية إلى مطارات لندن الأخرى، بينها مطارات Stansted و Luton و Southend ، وكذلك إلى مطار بريستول.

المصدر: تاس