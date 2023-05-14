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زيلينسكي يزور باريس عصر اليوم الأحد

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زيلينسكي يزور باريس عصر اليوم الأحد
AP Alessandra Tarantino
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يتوقع أن يصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى العاصمة الفرنسية باريس عصر اليوم، بعدما زار روما يوم السبت وبرلين صباح الأحد.

ووفقا لقناة BFMTV فإن زيلينسكي، الذي يقوم بزيارة إلى أوروبا، سيزور باريس مساء الأحد، وقالت القناة نقلا عن مصادرها: "من المتوقع أن يصل فلاديمير زيلينسكي إلى باريس بعد ظهر الأحد".

وبحسبما ورد ستستقبله رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، ووزيرة الخارجية كاثرين كولونا، قبل إجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتعتبر هذه الزيارة، هي الثانية التي يقوم بها زيلينسكي لباريس منذ بدء الأزمة في أوكرانيا منذ فبراير 2022. وسبق أن استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الثامن من فبراير الماضي في قصر الإليزيه، بحضور المستشار الألماني أولاف شولتس.

المصدر: وكالات

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