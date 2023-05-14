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نشطاء يصفون رحلة زيلينسكي إلى إيطاليا بأنها "جولة تسول"

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نشطاء يصفون رحلة زيلينسكي إلى إيطاليا بأنها
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انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى إيطاليا، ووصفوا نتائج رحلته إلى روما بأنها "جولة شحادة وتسول".

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وكتب زيلينسكي عبر موقعه في "تويتر"، "أنا ممتن للقيادة السياسية لإيطاليا والإيطاليين الذين يساعدون ويدعمون أوكرانيا في النضال من أجل أسلوب حياة أوروبية".

من جهتهم انتقد رواد "تويتر" زيارة زيلينسكي الأخيرة.

وعلق مارك روبي: "أسوأ ممثل في العالم".

وقال أوريون: "معظم الإيطاليين لا يوافقون! إنهم يعرفون من أنت بالحقيقة وماذا بدأت في عام 2014. لن يدوم نفاقك طويلا".

وكتب سيمون ستازي: "كنت محقا في القول إنه قرار سياسي، لأن رأي الأغلبية هو عكس ذلك تماما. يرجى الخروج من هنا في أسرع وقت ممكن، فأنت غير مرحب بك هنا".

وقال معلق آخر" "باستمرار نفس الجماعات، نفس الخطابات، نفس المطالب".

وكتب yan41k "التسول في جولتك مرة أخرى؟".

واستقبل البابا فرنسيس، صباح أمس السبت، في الفاتيكان زيلينسكي الذي وصل في زيارة إلى روما. كما عقد زيلينسكي اجتماعات عمل مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

المصدر: نوفوستي

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