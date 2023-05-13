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مسيّرة أوكرانية تهاجم مصنعا للتعليب في مقاطعة بريانسك الروسية

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مسيّرة أوكرانية تهاجم مصنعا للتعليب في مقاطعة بريانسك الروسية
U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren Silverthorne
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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، أن طائرة أوكرانية مسيّرة هاجمت مصنعا للتعليب "كونسرفسوشبرود" في مدينة ستارودوب التابعة للمقاطعة دون وقوع أي إصابات.

وقال بوغوماز عبر قناته على تطبيق "تيليغرام": "هاجمت طائرة أوكرانية مسيّرة مؤسسة كونسرفسوشبرود في ستارودوب. لم تقع إصابات".

وأشار حاكم بريانسك، إلى أن سطح مبنى المصنع قد تضرر نتيجة إلقاء الذخيرة عليه، وعناصر جهاز الطوارئ يعملون مكان الحادث.

ووفقا لموقع الشركة الإلكتروني، تعمل شركة "كونسرفسوشبرود" في إنتاج الأغذية المعلبة ومنتجات الألبان والوجبات الغذائية الفردية من الحساء والأطعمة المطبوخة.

المصدر: نوفوستي

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