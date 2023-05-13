أردوغان يختتم فعاليات اليوم الأخير من حملته الانتخابية بالصلاة في مسجد آيا صوفيا

اختتم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فعاليات حشد مؤيديه في جميع أرجاء اسطنبول قبيل الانتخابات الرئاسية، بالصلاة في مسجد آيا صوفيا.

وفي ختام فعاليات يوم حافل وفترة عصيبة خاضها خلال حملته الانتخابية، تباهى أردوغان اليوم السبت أمام مؤيديه، بإعادة تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد بقوله "الغرب كله أصيب بالجنون! لكنني فعلت ذلك!".

وأشارت وكالة "فرانس برس"، إلى أنه عقب عودة أردوغان اليوم السبت إلى مسقط رأسه في حي قاسم باشا الشعبي، تعهد بتلقين كل من يفكر بتفكيك تركيا وشعبها درسا قاسيا، وأكد أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، سيخرج من صناديق الاقتراع أقوى من ذي قبل، إلا أنه أقر بصعوبة استقطاب الشباب للتصويت حيث سيشارك أكثر من 5.2 مليون مواطن في الانتخابات لأول مرة العام الجاري.

وأكد أردوغان أمس الجمعة، أنه سيحترم نتائج الانتخابات مهما كانت، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم تولى السلطة منذ العام 2003 بالتصويت الديمقراطي، وبتأييد من الشعب التركي.

وقال: " إن اتخذت أمتنا قرارا مختلفا في الانتخابات الحالية، فسنفعل ما تتطلبه الديموقراطية، ولا شيء آخر لنفعله".

وفي سياق متصل أكد عضو مجلس إدارة حزب العدالة والتنمية الحاكم، هارون أرماغان، رغبة في الشرعية قائلا "إذا قال الشعب التركي لا، فسنقبل ذلك بالتأكيد".

وتجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح كنيسة آيا صوفيا التي تعود للقرن الرابع للميلاد، كمسجد في الـ 10 من يوليو 2020، عب صدور موافقة من المحكمة الإدارية العليا في تركيا.

المصدر: أ ف ب