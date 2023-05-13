أردوغان يصدح بالغناء مع الآلاف من أنصاره في آخر تجمع انتخابي في اسطنبول (فيديو)

ألقى الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان، خطابا أمام التجمع الانتخابي الأخير لأنصاره في اسطنبول، اختتمه بالغناء مع الآلاف من أنصاره الحاضرين.

وجرى التجمع الانتخابي لأردوغان في ساحة كيزيلاي، في منطقة قاسم باشا، مسقط رأس الرئيس التركي. في الساعة الرابعة مساء بتوقيت موسكو، حين صعد أردوغان المنصة متأخرا نصف الساعة، لكن على الرغم من ذلك، استقبله الحشد بتصفيق حار ورددوا عبارات الدعم.

وعلى خشبة المسرح، بدا الرئيس الحالي للبلاد مبتهجا، واستمر خطابه حوالي 10 دقائق، وبعد ذلك بقي على المسرح لفترة طويلة بينما جرى عرض الفيديو الانتخابي الخاص به على الشاشات. ثم ألقى أردوغان خطابا آخر، استمر مدة 10 دقائق.

وامتلأت ساحة كيزيلاي، حيث أقيم التجمع، بالناس، الذين رددوا هتافات مؤيدة لأردوغان ولوحوا بالأعلام التركية. وتم توفير أمن السياسيين والمواطنين في تركيا من قبل جنود القوات الخاصة، ومن أجل الوصول إلى المسيرة، كان من الضروري المرور عبر مرحلتين: أولا، تم فحص الأشخاص يدويا قبل دخول المنطقة المجاورة للميدان، ومن أجل الوصول إلى المربع نفسه، أمام المسرح، كان من الضروري المرور عبر أجهزة الكشف عن المعادن.

وفي مرحلة ما، قرر المشاركون في المسيرة إيقاد مشاعل، مباشرة أثناء خطاب الرئيس التركي، لذا امتلأ جزء من الساحة بالدخان، إلا أن الشرطة لم توقفهم. وبعد خطاب أردوغان التالي، تم عرض شريط فيديو على الشاشات مع خصومه، بما في ذلك منافسه الرئيسي في الانتخابات، كمال كاليتشدار أوغلو. ثم عرض الرئيس الحالي فيديو جديدا، عن إنجازات الصناعة التركية، غنى بعده أردوغان أغنية وطنية تركية مع أنصاره.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو. ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في حالة عدم حصول أي مرشح على 50% من الأصوات، في 28 مايو.

المصدر: RT + نوفوستي