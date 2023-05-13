زيلينسكي يشكك في قدرة ترامب على حل الصراع في أوكرانيا

شكك رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في قدرة دونالد ترامب على حل الصراع في أوكرانيا كرئيس للولايات المتحدة. معتبرا أنه بحاجة لإلقاء نظرة أكثر عمقا على الحقائق

وقال زيلينسكي يوم السبت خلال اجتماع مع ممثلي وسائل الإعلام الإيطالية، مجيبا عن سؤال حول امكانية تسوية الصراع في حال فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة: "أريد أن أذكركم بأن ترامب، كان رئيسا للولايات المتحدة، وكان لدي اجتماع معه، فقد كنت رئيسا أيضا في ذلك الوقت".. "لست متأكدا من أنه كان على دراية عميقة بهذه القضية".

وسارع زيلينسكي إلى الإشارة إلى أنه لم يكن يتهم ترامب بأي شيء. لكنه بحاجة لإلقاء نظرة أكثر عمقا على الحقائق. لذلك، "لا يمكنني إضافة أي شيء فيما يتعلق بمن سيكون رئيسا للولايات المتحدة، هذا ما سيقرره المواطنون الأميركيون، ومن ثم سنتعرف ما إذا كان دونالد ترامب قادرا على المساعدة في حل الأزمة".

يشار إلى أن ترامب صرح في أكثر من مناسبة أنه، سيجد حلا للنزاع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة إذا أصبح رئيسا. بحسب ترامب: من أجل تحقيق ذلك، سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024.

المصدر: تاس