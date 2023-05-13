خبير عسكري سوري: شحنات صواريخ Storm Shadow البريطانية إلى كييف تطيل أمد الصراع

أفاد اللواء السوري المتقاعد محمد عباس، بأن الهدف الأساسي من تزويد كييف بصواريخ Storm Shadow هو التصعيد، ورفع وتيرة عمليات أوكرانيا العدائية ضد روسيا.

وأوضح اللواء عباس لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن البيان البريطاني بتزويد أوكرانيا بصواريخ Storm Shadow، يهدف إلى تصعيد المواجهة وغرس فكرة خاطئة في أوكرانيا، بإمكانية تحقيقها النصر في هجومها المضاد، بمساعدة هذه الصواريخ التي يصل مداها إلى "250 كلم"

وأضاف أن "هذا المستوى من إمدادات السلاح لأوكرانيا هو محاولة لتفريغ المستودعات الغربية من أسلحة ومعدات قديمة وإعادة ملئها من الدول المتبرعة بأسلحة حديثة وكذلك من أجل زيادة مساحة العمليات القتالية وإطالة مدتها".

وذكرت بريطانيا في وقت سابق، أنها سلمت أوكرانيا صواريخ كروز Storm Shadow يبلغ مداها حوالي 250 كلم.

ووفقا لشبكة CNN، تلقت لندن تأكيدات من كييف بأنها ستستخدم هذ الصواريخ لضرب أهداف فيما تعتبرها أوكرانيا أراضيها، وأنها لن تستهدف الأراضي الروسية.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن إرسال بريطانيا لصواريخ Storm Shadow لاوكرانيا، يتطلب ردا مناسبا.

المصدر: نوفوستي