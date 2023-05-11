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وزير الدفاع البريطاني يؤكد تزويد بلاده لأوكرانيا بصاروخ بعيد المدى

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وزير الدفاع البريطاني يؤكد تزويد بلاده لأوكرانيا بصاروخ بعيد المدى
Gettyimages.ru
وزير الدفاع البريطاني بن والاس
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أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الخميس، رسميا إرسال بلاده صواريخ بعيدة المدى من طراز "Storm Shadow" إلى أوكرانيا.

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وقال والاس في بيان بشأن أوكرانيا أدلى به في مجلس العموم البريطاني، اليوم الخميس: "اتخذنا أنا ورئيس الوزراء (ريشي سوناك) قرارا بتسليم أسلحة بعيدة المدى. يمكنني التأكيد اليوم، أن بريطانيا تسلم صواريخ "Storm Shadow" لأوكرانيا".

وأفادت قناة "CNN" في وقت سابق من هذا اليوم بأن بريطانيا نقلت صواريخ بعيدة المدى من طراز "Storm Shadow" لأوكرانيا. وأضافت أن لندن تلقت تأكيدات من كييف بأنها لن تستخدم ضد أهداف في الأراضي الروسية.

من جانبه قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن روسيا تقف موقفا سلبيا للغاية من توريد الصواريخ بعيدة المدى إلى كييف. وتابع أن "ذلك سيتطلب ردا كافيا من جيشنا الذي، بطبيعة الحال، سيتخذ قرارات عسكرية مناسبة".
المصدر: نوفوستي

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