بايدن يؤكد تقدم المفاوضات بشأن الدين الحكومي الأمريكي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المفاوضات بين الإدارة الأمريكية وقادة الكونغرس بشأن رفع سقف الديون تتقدم، لكنها "لم تصل بعد إلى نقطة التحول".

وقال بايدن السبت خلال جلسة قصيرة خصصها لطاقم صحفيي البيت الأبيض:"المحادثات تمضي قدما، وهناك مناقشات حقيقية جارية"، لكنه لم يجب عن سؤال حول موعد اجتماعه القادم مع قادة الكونغرس حول هذه القضية.

وأوضح بايدن أن نقطة التحول في هذه المناقشات لم تأت بعد.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر بايدن من أن تخلف الولايات المتحدة في حالة فشل المفاوضات بشأن رفع سقف الديون سيسبب مشاكل للعالم بأسره.

وأضاف في هذه الحالة، الاقتصاد الأمريكي سيكون مهددا بالانزلاق نحو الركود، كما أن سمعة البلاد في العالم سوف تتضرر بشكل بالغ.

أصبح معروفا بالأمس أنه قد تم تأجيل الجولة القادمة من المناقشات بين بايدن وأربعة من قادة الكونغرس المقرر إجراؤها يوم الجمعة حتى الأسبوع المقبل.

ووصف البيت الأبيض ، مسار المفاوضات بين الإدارة والكونغرس حول مشكلة الدين القومي، بأنها مثمرة.

المصدر: ريا نوفوستي.