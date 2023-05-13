تدمير 18 مسيرة وإسقاط مروحية ومقاتلتين "ميغ 29" و"سو 25" في لوغانسك وتصفية أكثر من 700 جندي

أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 18 مسيرة أوكرانية ومخازن أسلحة أمريكية وبريطانية الصنع وإسقاط مروحية أوكرانية في خاركوف ومقاتلتي ميغ 29 وسو 25 في لوغانسك وتصفية أكثر من 700 مسلح.

وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك، تم إحباط أعمال مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف، وتصفية 170 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك وتدمير حوامل مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika وAkatsia.

في محور كراسني ليمانسك، تصفية حوالي 75 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدافع ذاتية الدفع من طراز Akatsiya، ومدفع ذاتي الدفع من طراز Gvozdika.

في محور دونيتسك تواصل القوات الروسية وقوات فاغنر قتال القوات الأوكرانية حيث حررت ربعا في الجزء الشمالي الغربي من مدينة أرتيوموفسك. ونفذت المقاتلات الروسية 9 طلعات جوية ونفذت قوات المدفعية 98 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية. وجراء العمليات في محور دونيتسك تم تصفية أكثر من 285 جنديا ومرتزقا، وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Akatsia، ومدفعية Gvozdika ذاتية الدفع، بالإضافة إلى D-30 كما تم تدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية للقوات الأوكرانية في منطقة مدينة كراماتورسك، جمهورية دونيتسك الشعبية.

في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 155 جنديا بين قتيل وجريح، وتم تدمير المدفعية ذاتية الدفع Gvozdika، ومنظومة مدفعية M777 أمريكية الصنع. وأحبطت أعمال مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة نوفومايورسكوي في دونيتسك،

في محور خيرسون، تم تصفية نحو 20 جنديا أوكرانيا وتدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة نيكولاييف.

في دونيتسك، تم تدمير محطة رادار لاستهداف نظام الصواريخ الأوكراني S-300 المضاد للطائرات. وتم إصابة مركز القيادة والمراقبة لكتيبة اللواء الهجوم الخامس للقوات الأوكرانية بالقرب من كراسنوي في دونيتسك. وفي منطقة مدينة زابوروجيه، تم تدمير مستودع أسلحة صواريخ جوية ومرفق لتخزين وقود المعدات العسكرية الأوكرانية.

في لوغانسك نفذت قوات كييف هجوما بمقاتلات حربية على أهداف مدنية في لوغانسك بصواريخ "ستورم شادو" التي قدمتها بريطانيا لكييف، وأسقطت مقاتلة روسية مقاتلتين أوكرانيتين "ميغ 29" و"سو 25" في لوغانسك.

أسقطت قواتنا مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 بالقرب من مدينة كوبيانسك بمنطقة خاركوف.

اعترضت أنظمتنا الدفاعية ثلاثة صواريخ من أنظمة صواريخ الإطلاق المتعددة HIMARS.

تم تدمير 18 مسيرة أوكرانية في منطقة خاركوف وجمهورية لوغانسك ودونيتسك ومنطقة خيرسون وزابوروجيه.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية