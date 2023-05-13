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زلزال بقوة 5,1 درجة في جنوب اليابان

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زلزال بقوة 5,1 درجة في جنوب اليابان
صورة من الإنترنت
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أفادت الدائرة الرئيسية للأرصاد الجوية في اليابان بوقوع زلزال بقوة 5,1 درجة صباح اليوم السبت في منطقة جزر كوكارا بمحافظة كاغوشيما.

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وقالت الدائرة إنه لا يوجد هناك خطر لوقوع تسونامي جراء هذا الزلزال.

وأضافت أنه تم تسجيل الهزات الأرضية في الساعة 16:10 بالتوقيت المحلي من اليوم السبت، مشيرة إلى أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترا تحت الماء.

ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

المصدر: نوفوستي

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