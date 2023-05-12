ارتفاع عدد ضحايا زلزال طوكيو
أفادت قناة "NHK" بارتفاع عدد المصابين في الزلزال الذي وقع في محافظة تشيبا اليابانية بالقرب من العاصمة طوكيو ليلة الخميس إلى 8 أشخاص.
وأضافت أن الزلزال وقع في الساعة 04:16 صباح أمس الخميس. ووقع مركز الزلزال على عمق 40 كيلومترا.
وبلغت أقصى قوة للهزات الأرضية 5 درجات على مقياس من 7 نقاط يستخدم في اليابان. ولم يعلن عن تهديد تسونامي.
وأدى الزلزال إلى توقف مؤقت لحركة القطارات، كما تم إيقاف المصاعد في المباني.
وفي البداية أعلنت وسائل إعلام محلية عن إصابة 3 أشخاص جراء الزلزال.
من جانبها قالت السفارة الروسية لدى اليابان إنها لم تتلق أي نداءات متعلقة بالزلزال من الروس المقيمين حاليا في هذه المنطقة.
المصدر: نوفوستي