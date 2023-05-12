 
مباشر

ارتفاع عدد ضحايا زلزال طوكيو

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا زلزال طوكيو
صورة من الإنترنت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vamc

أفادت قناة "NHK" بارتفاع عدد المصابين في الزلزال الذي وقع في محافظة تشيبا اليابانية بالقرب من العاصمة طوكيو ليلة الخميس إلى 8 أشخاص.

إقرأ المزيد
اليابان تحصي خسائر زلزال إيشيكاوا المدمر
اليابان تحصي خسائر زلزال إيشيكاوا المدمر

وأضافت أن الزلزال وقع في الساعة 04:16 صباح أمس الخميس. ووقع مركز الزلزال على عمق 40 كيلومترا.

وبلغت أقصى قوة للهزات الأرضية 5 درجات على مقياس من 7 نقاط يستخدم في اليابان. ولم يعلن عن تهديد تسونامي.

وأدى الزلزال إلى توقف مؤقت لحركة القطارات، كما تم إيقاف المصاعد في المباني.

وفي البداية أعلنت وسائل إعلام محلية عن إصابة 3 أشخاص جراء الزلزال.

من جانبها قالت السفارة الروسية لدى اليابان إنها لم تتلق أي نداءات متعلقة بالزلزال من الروس المقيمين حاليا في هذه المنطقة.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا