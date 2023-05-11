اليابان تحصي خسائر زلزال إيشيكاوا المدمر

أعلنت الهيئة الإعلامية العامة لليابان NHK أن زلزال إيشيكاوا الذي بلغت قوته 6.5 درجة تسبب في تدمير كامل أو جزئي لحوالي 540 مبنى على الساحل. وأن حوالي 250 منزلا أصيبوا باضرار.

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وتشير الهيئة إلى أن وزير إغاثة الكوارث اليابانية برفقة عمدة المدينة زار مدينة سوزو المتضررة التي معظم سكانها من كبار السن، لإتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة وأن هذه المنطقة تشهد منذ سنتين نشاطا زلزاليا.

ومن جانبهم حذر علماء الزلازل من حدوث هزات ارتدادية قوية.

ويذكر أن مركز الزلزال الذي وقع يوم 5 مايو 2023 كان في الجزء الأوسط لجزيرة هونشو اليابانية الواقعة على ساحل بحر اليابان على عمق حوالي 10 كلم، وبلغت قوته 6,5 درجة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في نفس اليوم وقع زلزال آخر في شمال شرق جزيرة هونشو بلغت قوته 5.5 درجة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"