اليابان.. زلزال قوي يودي بحياة شخص على الأقل ويدمر عددا من المنازل (فيديو)

قتل شخص على الأقل وأصيب 21 آخرون جراء زلزال قوي ضرب مناطق في وسط اليابان الجمعة، فيما تبحث فرق الإغاثة عن شخص عالق تحت الأنقاض إثر انهيار عدد من المنازل.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6.5 درجات في فترة بعد الظهر على عُمق 12 كيلومترا، وفق وكالة الأرصاد اليابانية، وحسب مقياس شيندو الياباني المؤلف من سبع درجات، فقد بلغت شدة الزلزال 6 درجات.

وقدر المعهد الأمريكي للجيوفيزياء قوة الزلزال بـ6.2 درجة، قائلا إنه ضرب على مسافة قريبة قبالة الساحل، غير أن وكالة الأرصاد اليابانية حددت مركزه في اليابسة.

وحذر خبراء الأرصاد المواطنين من احتمال حصول هزات ارتدادية أو انزلاق أتربة في الأيام المقبلة، لكنهم استبعدوا خطر حدوث تسونامي.

وقالت مسؤولة حكومية محلية في مدينة سوزو طلبت عدم كشف اسمها في تصريحات لشبكة "إن إتش كي" الرسمية، "وقعت هزة كبيرة ولفترة طويلة استمرت قرابة الدقيقتين.. شعرت بالخوف لأن الاهتزاز لم يتوقف".

وصرح المتحدث الحكومي هيروكازو ماتسونو، للصحافيين في طوكيو، بأن شخصا لقي مصرعه جراء الزلزال، مشيرا إلى ورود تقارير عن انهيار عدة مبان.

وذكرت أجهزة الإطفاء وإدارة الأزمات أن ثلاثة مبان على الأقل دمرت علق بداخلها شخصان أُخرج أحدهما من تحت الركام ونقل إلى مستشفى فيما يبحث مسعفون عن الآخر.

وأظهرت مقاطع منازل خشبية تقليدية محطمة أو ملتوية ونوافذ محطمة وسقوفا متضررة، وفي أحد المشاهد الجوية يمكن رؤية سفح جبل منهار.

المصدر: أ ف ب