مصدر يكشف تفاصيل الاقتراح المصري بخصوص التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر مطلع عن تفاصيل الاقتراح المصري بخصوص التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر مطلع على جهود المفاوضات قوله إن "الاقتراح المصري الموضوع على الطاولة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية يدعو إلى وقف إطلاق نار بين الطرفين اعتبارا من منتصف الليلة".

وأضاف المصدر: "الاقتراح لا يشمل تعهدا إسرائيليا بإيقاف عمليات الاغتيال، ولا يزال حاليا الوسطاء ينتظرون رد إسرائيل والجهاد".

كما نقلت إذاعة الجيش الاسرائيلي عن مسؤول سياسي كبير قوله في ختام جلسة تقييم للوضع في قطاع غزة إن "النظام الأمني" في إسرائيل يشعر أن الضربات الكبيرة قد استنفذت.

المصدر: RT