البابا فرنسيس يشبه إنجاب الأطفال بالشركة وتأسيسها "بجهد جبّار"

أكد البابا فرنسيس أن القرار اليوم بتأسيس أسرة ينطوي على "جهد جبّار" من جانب المرء، واصفا "ولادة الأطفال" بالمؤشر الرئيسي لقياس أمل الناس، وأن الشح في الولادات يشير لضآلة الأمل.

وجاءت تصريحات البابا فرنسيس، في خطابه أمام مؤتمر "الموقف العام للولادات" في صالة استماع بروما يوم الجمعة، وقال: "تداعيات شح الولادات لا تقتصر على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي فحسب، بل تقوض الثقة بالمستقبل أيضاً".

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كما عبّر عن قلقه بعد ظهور البيانات التي تتحدث عن الشتاء الديموغرافي بإسهاب، قائلا: "علمت أن إيطاليا وصلت العام الماضي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في عدد المواليد: 393 ألف مولود جديد فقط. إنها حقيقة تكشف عن قلق كبير من ناحية الغد".

وأوضح البابا، أن "اليوم، يُنظر إلى إنجاب الأطفال على أنه شركة تُدار عائلياً. وهذا، لسوء الحظ، يحد من عقلية الأجيال الشابة، الذين ينشأون في حالة عدم يقين، إن لم تكن خيبة أمل وخوف. إنهم يعيشون في جوّ اجتماعي يتحول فيه تكوين الأسرة إلى جهد جبار، بدلاً من اعتباره قيمة مشتركة يدركها الجميع ويدعمها".

أمر خطير وتآكل للحياة المشتركة

واختتم محذرا: "عواقب الشعور بالوحدة وإكراه المرء على الاعتماد حصريا على قوته، أمر خطير.. فهو يعني تآكل الحياة المشتركة ببطء والاستسلام للوجود الانفرادي، إذ يجب على كل فرد أن يعمل لأجل نفسه فقط، ونتيجة لذلك، لا يستطيع سوى الأغنياء، بفضل مواردهم، التمتع بقدر أكبر من الحرية في اختيار الشكل الذي يعطونه لحياتهم". وقال "هذا غير عادل ومهين".

المصدر: آكي الإيطالية