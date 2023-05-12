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الصين تدعو أوروبا للعمل معا

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الصين تدعو أوروبا للعمل معا
وزير الخارجية الصيني
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قال وزير الخارجية الصيني تشين غانغ إن على بكين وأوروبا العمل معا على رفض ذهنية الحرب الباردة، تزامنا مع اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي يهدف إلى "تعديل" الموقف الأوروبي تجاه الصين.

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وأضاف تشين غانغ في مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى أوسلو، اليوم الجمعة: "إذا كانت لدينا حرب باردة جديدة، فإن النتيجة ستكون أكثر كارثية" عن سابقتها.

وأكد على أنه يتعين على الصين وأوروبا معا "أن ترفضا ذهنية الحرب الباردة".

تجدر الإشارة إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يسعون إلى محاولة إيجاد نهج مشترك وموحد حيال العلاقة المعقدة والضرورية مع الصين.

واقترحت المفوضية الأوروبية على دول التكتل تقييد إمكانات التصدير بالنسبة إلى 8 شركات صينية، متهمة بإعادة تصدير سلع إلى روسيا بمكونات إلكترونية وتقنيات حساسة، مثل أشباه الموصلات والدوائر المتكاملة.

لكن وزير الخارجية الصيني تشين غانغ الذي يجول في أوروبا، حذر من أن بكين "سترد" إذا تم تبني هذه الإجراءات.

المصدر: أ ف ب

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