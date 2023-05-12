حاكم تكساس يتهم إدارة بايدن بأزمة الهجرة

اتهم حاكم ولاية تكساس الأمريكية غريغ أبوت إدارة الرئيس جو بايدن بتفاقم الوضع حول الهجرة غير الشرعية.

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وكتب أبوت في صفحته على "تويتر"، اليوم الجمعة: "بدلا من حماية أمتنا يفتح جو بايدن أبوابا في حدودنا الجنوبية. هذا هو الفشل الإداري الكامل من جانب الحكومة الفدرالية".

وأعلن محافظ الولاية، سابقا، عن إنشاء "قوات تكساس الحدودية التكتيكية في ضوء أزمة الهجرة المتفاقمة.

وأضاف أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع المكسيك من خلال زيادة القوات المرابطة عليها إلى 10 آلاف عسكريين من الحرب الوطني و1,2 ألف عسكري من دائرة الأمن الاجتماعي لولاية تكساس. وسيهدف عملها إلى اعتراض وطرد المهاجرين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

كما تنوي السلطات الأمريكية خوفا من النمو الذي لا يمكن الإشراف عليه لعدد القادمين إلى البلاد عبر حدودها الجنوبية، نقل 1,5 ألف عسكري أمريكي إلى الحدود مع المكسيك لمدة 90 يوما في ضوء تدفق المهاجرين المتوقع.

المصدر: تاس