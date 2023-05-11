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فوضى عارمة على الحدود الأمريكية المكسيكية مع تدفق المهاجرين غير الشرعيين

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يواصل المهاجرون تدفقا جماعيا إلى الحدود الأمريكية المكسيكية بانتظار انتهاء المادة 42 للعبور من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

وتظهر اللقطات الآلاف من المهاجرين يجتمعون قرب الحدود مع الولايات المتحدة مع عبور آخرين نهرا باتجاه الحدود الأمريكية.

وأرسلت الولايات المتحدة 24 ألف رجل أمن إلى الحدود البرية استعدادا لإنهاء إجراء "المادة 42" الذي كان معمولا بها منذ بداية جائحة كورونا وأتاح الترحيل الفوري للمهاجرين العابرين برا دون منحهم فرصة للحصول على اللجوء.

المصدر: AP + وكالات

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