أرمينيا تتهم أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار باستخدام طائرة مسيرة

قالت وزارة الدفاع الأرمنية إن القوات الأذربيجانية استخدمت صباح الجمعة، طائرة بدون طيار بالقرب من قرية سوتك الحدودية مما أدى إلى إصابة جنديين أرمنيين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "في 12 مايو، في حوالي الساعة 10:00، انتهكت القوات المسلحة الأذربيجانية وقف إطلاق النار في اتجاه سوتك باستخدام طائرات بدون طيار".

كما أعلنت الوزارة عن إصابة جنديين أحدهما إصابته خطيرة.

وتبادلت أذربيجان وأرمينيا أمس الخميس، الاتهامات بقصف إحدى المناطق الحدودية، وذكر الجانب الأرمني أن 4 عسكريين أصيبوا نتيجة القصف، فيما صرح الجانب الأذربيجاني بإصابة أحد جنوده.

المصدر: تاس