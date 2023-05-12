نائبة جمهورية تشير إلى "المهاجرة النموذجية" من عائلة ترامب

وصفت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب بالمهاجرة النموذجية، مع انتهاء العمل بإجراء "تايتل 42" الذي كان معمولا به منذ بداية جائحة كورونا.

وجاءت تعليقات غرين بشأن ترامب بينما كانت تخاطب مجلس النواب بملاحظات حول حالة الحدود الجنوبية للبلاد وسياسات الهجرة الأوسع نطاقا، وقالت: "أود أن أذكر الجميع بأن الجمهوريين يؤمنون بالهجرة القانونية".

وأضافت: "في الواقع، نحن فخورون جدا بسيدتنا الأولى السابقة ميلانيا ترامب، التي هاجرت بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة. ولكن هناك اختلاف واضح في السياسات عندما نتحدث عن الحدود والأمن للولايات المتحدة الأمريكية".

وغرين، التي تصف نفسها بأنها قومية مسيحية، دعمت الجهود المبذولة لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وفرض رقابة صارمة على الهجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وأرسلت الولايات المتحدة 24 ألف رجل أمن إلى الحدود البرية استعدادا لإنهاء إجراء "تايتل42" الذي أتاح الترحيل الفوري للمهاجرين العابرين برا.

ويواصل المهاجرون تدفقا جماعيا إلى الحدود الأمريكية المكسيكية بانتظار انتهاء الإجراء، وتظهر لقطات مصورة الآلاف من المهاجرين يجتمعون قرب الحدود مع الولايات المتحدة مع عبور آخرين نهرا باتجاه الحدود الأمريكية.

المصدر: "الإندبندنت" + RT