مقتل إسرائيلي بسبب منظومة القبة الحديدية

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن "خللا تقنيا" وقع في منظومة القبة الحديدية تسبب بمقتل إسرائيلي.

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وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان له: "خلل تقني وقع بمنظومة القبة الحديدية خلال إطلاق الصواريخ على رخوفوت، حيث قامت القبة بإطلاق صواريخ اعتراضية لكنها فشلت في اصطياد الصاروخ، مما تسبب بمقتل إسرائيلي".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي على القطاع إلى 30 قتيلا، مع دخوله اليوم الرابع.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن "من بين الشهداء 6 أطفال و3 نساء، فيما أصيب 93 مواطنا منهم 32 طفلا و17 سيدة".

ويأتي ذلك في ظل تجدد القصف الإسرائيلي على عدة أهداف في مدن القطاع.

المصدر: RT