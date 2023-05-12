الطيران الإسرائيلي يشن غارات على مدينة رفح

أفاد مراسل RT بقيام الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بقصف أراض زراعية خالية في حي التنور شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بـ3 صواريخ.

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وأعلنت وزارة الصحة في غزة، منتصف ليلة الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي على القطاع إلى 30 قتيلا، مع دخوله اليوم الرابع.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن "من بين الشهداء 6 أطفال و3 نساء، فيما أصيب 93 مواطنا منهم 32 طفلا و17 سيدة".

ويأتي ذلك في ظل تجدد القصف الإسرائيلي على عدة أهداف في مدن القطاع.

المصدر: RT