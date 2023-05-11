"لا ترتبط بشكل مباشر بالنزاع".. واشنطن تجيز بيع "شينوك" بـ 8.5 مليار دولار إلى ألمانيا

أجازت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، بيع مروحيات طراز "شينوك" بقيمة 8.5 مليار دولار إلى ألمانيا.

وتأتي هذه الموافقة في الوقت الذي يستمر فيه النزاع في أوكرانيا بفرض ضغط على المخزونات العسكرية للدول الغربية، "لكنها لا ترتبط ارتباطا مباشرا بالنزاع"، بحسبما نقلته "أسوشيتد برس".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أخطرت الكونغرس بأن الولايات المتحدة تعتزم بيع 60 مروحية من طراز "شينوك" مع محركات وقطع غيار مرتبطة بها، بما في ذلك أنظمة الإنذار من الصواريخ، إلى ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن "شينوك" من أهم مروحيات الجيش، وتستخدم لنقل القوات والمعدات، وكانت مشهدا مألوفا في حربي أفغانستان والعراق.

وتابعت الخارجية الأمريكية إن عملية البيع تهدف لتعزيز قدرة النقل العسكرية لألمانيا و"ردع التهديدات الإقليمية"، وأوضحت أنه ليست هناك نيّة لاستخدام المروحية في أوكرانيا.

واختتمت "هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف في حلف الناتو ويمثل قوة مهمّة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا".

المصدر: أ ب