مسؤولون: لقاء محتمل بين البابا وزيلينسكي ربما لتلقيه "جائزة شارلمان الدولية"

أعلن مسؤول في الفاتيكان، يوم الخميس، إن البابا فرنسيس قد يلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الفاتيكان نهاية هذا الأسبوع.

وجاءت التقارير بشأن لقاء محتمل يوم السبت، في روما، في أعقاب الأخبار التي أكدتها شرطة برلين الأسبوع الماضي، عن توقع وصول زيلينسكي إلى ألمانيا ابتداء من مساء السبت.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام إيطالية، نقلا عن مصادر لم تسمها، يوم الخميس، أن زيلينسكي قد يكون في روما في وقت سابق من ذلك اليوم للقاء رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني والبابا.

وأشار مسؤول بالفاتيكان إلى أن لقاء البابا وزيلينسكي يوم السبت "احتمال"، وقد تحدث المسؤول مشترطا عدم الكشف عن هويته لأن الزيارة لم يتم تأكيدها.

إلى ذلك، من المقرّر حصول زيلينسكي يوم الأحد على "جائزة شارلمان الدولية"، التي تمنحها سنويا مدينة آخن الواقعة بغرب ألمانيا للمساهمين في الوحدة الأوروبية.

المصدر: أ ب