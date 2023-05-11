نشاط أوكراني مكثف وتكديس معدات عسكرية على خطوط الجبهة

تداولت مواقع إنترنت ومجموعات "تيليغرام" أنباء عن تكثيف القوات الأوكرانية نشاطها وتكديس معدات عسكرية على عدة محاور على خط التماس، في خطوة يرجح أنها بوادر لشن هجوم مضاد.

وأعلنت قناة @milchronicles على "تيليغرام" عن بدء هجوم الجيش الأوكراني، موضحة أنه وفقا للبيانات الأولية، تم بدء هجمات مكثفة على محور دونيتسك، في ظل "حركة نشطة لقوافل المعدات العسكرية" باتجاه المنطقة.

في الوقت ذاته، أفادت مصادر RT من منطقة خيرسون، بتكديس القوات الأوكرانية لقوارب صغيرة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، مرجحة أن يكون هدف هذا النشاط، التحضير لعملية اجتياز للنهر باتجاه المواقع الروسية.

وذكرت تقارير أن الطيران الروسي أقلع لضرب القوات الأوكرانية المحتشدة، حيث سُجّلت أصوات تحليق مقاتلات وقاذفات وطائرات هجومية باتجاه الجنوب في منطقة خيرسون وزابوروجي.

على الصعيد ذاته، أعلن المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، من ميليشيا دونيتسك الشعبية، عن بدء القوات الأوكرانية تكديس المعدات العسكرية على أطراف كراسنوليمانسك وكوبيانسك، بالإضافة إلى تصعيد نشاطها أيضا في دونيتسك، استعدادا لشن هجوم مضاد.

ووفق ما نقلته وكالة "تاس" عن ماروتشكو: "الآن يقوم العدو بتعزيز قواته ووسائله في جميع المجالات. على الأقل يمكننا التحدث عن اتجاه لوغانسك - هذا يشمل كلا من كراسنوليمان وكوبيانسك. وقد زاد العدو نشاطه بشكل خاص في اتجاه دونيتسك. نحن نشهد تنشيطا في جميع مناطق المنطقة.. علاوة على ذلك، كل العوامل غير المباشرة تؤكد أيضا أن العدو بدأ شن ما يسمى بالهجوم المضاد".

كما أشار ماروتشكو إلى أنه بمجرد أن تقوم القوات الأوكرانية بتكديس قوات كافية ومعدات بالقرب من خط التماس، فإنها ستنتقل إلى الأعمال العدائية، موضحا أنه "من أجل تنفيذ أعمال هجومية، يستغرق تركيز القوات الضاربة بعض الوقت. لذلك، إذا نظرنا من وجهة نظر عسكرية، فإن الهجوم المضاد جار، ولكن لكي تتمكن القوات الأوكرانية من تنفيذ العمليات الهجومية بالكامل من الضروري حشد القوات والمعدات أولا".

في الوقت ذاته، نفى رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، وجود أدلة على بدء الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، مؤكدا أن الوضع على خط التماس في منطقة زابوروجيه لا يزال هادئا.

وكتب روغوف على قناة تيليغرام الخاصة به يوم الخميس: "أصدقائي الأعزاء، لا يمكنني تأكيد المعلومات حول بدء هجوم واسع النطاق [للقوات الأوكرانية] على جبهة زابوروجيه. جميع رجالنا الذين يدافعون عن هذه الخطوط، والذين تمكنت من الاتصال بهم بسرعة، لا يؤكدون أيضا المعلومات التي انتشرت عبر الانترنت".

في الوقت ذاته، نقلت وكالة "تاس" عن رينات كارتشا، مستشار المدير العام لشركة "رو إنيرغو آتوم"، تأكيده أن الوضع في منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، يبقى متوترا في الإطار المعتاد، موضحا أن القوات الأوكرانية لا تتخذ حاليا إجراءات هجومية.

وقال كارتشا: "الوضع متوتر بشكل ثابت. في الوقت الحالي، لا توجد عمليات هجومية من قبل القوات الأوكرانية في منطقة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".

المصدر: RT + وكالات