كييف تحاول إغواء واشنطن كي ترسل لها صواريخ بعيدة المدى أسوة ببريطانيا

اعتبر مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولاك أن تزويد قوات كييف بصواريخ بعيدة المدى هو مسألة مبدأ، معربا عن أمله في أن تقرّر واشنطن بعد بريطانيا توريد مثل هذه الصواريخ إلى كييف.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، ذكرت وسائل إعلام غربية أن الصواريخ الجوّالة "ستورم شادو" بعيدة المدى والتي يصل مداها إلى 250 كيلومترا قد تم تسليمها إلى أوكرانيا.

وبحسب شبكةCNN ، تلقت لندن تأكيدات من كييف بأنها ستستخدم تلك الصواريخ في نطاق مناطق تعتبرها أوكرانيا تابعة لها.

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بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن هذه الخطوة تتطلب ردا مناسبا.

"الولايات المتحدة تقدم أكبر حزمة مساعدات عسكرية على الإطلاق ، 1.2 مليار دولار ، والتي تشمل أنظمة دفاع مضادة للصواريخ ، والكثير من قذائف عيار معينة وكل شيء آخر نحتاجه.

وفي هذا الجانب، قال بودولاك في مقابلة تلفزيونية إن الولايات المتحدة ستنضم أيضا لتوفير الصواريخ بعيدة المدى (للقوات المسلحة الأوكرانية)، لأنني أعتقد أنه في ظل هذه المرحلة من المعركة، يعتبر الصاروخ بعيد المدى أداة رئيسية للتقليل بشكل كبير من القدرة القتالية للجيش الروسي".

واعتبر أن هذه الخطوة ستسمح للقوات الأوكرانية "بالتعمق أكثر بكثير، حيث توجد المراكز اللوجستية الرئيسية لروسيا".

المصدر: نوفوستي