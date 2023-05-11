مصدر روسي رفيع ينفي مزاعم إسقاط كييف لصاروخ "كينجال" فرط الصوتي

نفى مصدر في وزارة الدفاع الروسية، المزاعم بأن منظومة "باتريوت" الأمريكية، تمكنت من إسقاط صاروخ "كينجال" الروسي فرط الصوتي، مؤكدا أن خصائصه التقنية تدحض هذا الإدعاء.

وأوضح المصدر لوكالة "نوفوستي" أن "الحقيقة هي أن سرعة طيران صاروخ كينجال تتجاوز الحد الأقصى لأنماط القتال لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات التي قدمها الغرب لنظام كييف، بما في ذلك باتريوت".

بالإضافة إلى ذلك، أشار المصدر إلى أنه في المرحلة الأخيرة من رحلته، يقوم "كينجال" بمناورة مضادة للصواريخ ومقاربة عمودية تقريبا للهدف، مما يستبعد إمكانية اعتراضه بواسطة أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

ووصف المصدر التصريحات المتعلقة بإسقاط صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت بأنها خدعة، مشددا على أنها "محاولة لتقديم الأماني على أنها حقائق".

وفي وقت سابق، قال رئيس الخدمة الصحفية في البنتاغون، باتريك رايدر، في إفادة صحفية، إن أوكرانيا أسقطت صاروخا روسيا من طراز "كينجال" بمساعدة نظام الدفاع الصاروخي باتريوت، الذي تم نقله إليها.

المصدر: نوفوستي