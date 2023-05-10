خبير عسكري ردا على البنتاغون: "باتريوت" عاجزة عن إسقاط "كينجال" الروسي لسبب بسيط

قال الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إنه من المستحيل على منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" إسقاط صاروخ "كينجال" الروسي فرط الصوتي.

وشدد الخبير الروسي، على أن رادار منظومة "باتريوت" لا يمكنه تتبع تحليق صاروخ "كينجال"، لأن الحد الأقصى لسرعة الهدف الذي يمكن لهذه المنظومة الأمريكية اعتراضه، يصل إلى 3 ماخ فقط.

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وأضاف الخبير: "كل جسم جوي يطير بسرعة تفوق ذلك، لن تتمكن هذه المنظومة من تحديده كهدف يجب اعتراضه، هذا طبعا إذا جرت محاولة الإسقاط على شكل تصادمي( مسار معاكس). أما إذا جرت المحاولة على شكل ملاحقة فيجب على الصاروخ الاعتراضي أن يطير بسرعة تفوق بـ1.5 مرة سرعة الصاروخ الروسي كينجال وهو أمر تفتقد له صواريخ باتريوت الاعتراضية".

وفي وقت سابق، زعم ممثل للبنتاغون بأن القوات الأوكرانية تمكنت بواسطة منظومة "باتريوت" أمريكية من إسقاط صاروخ "كينجال"، لكنه رفض تقديم أية تفاصيل حول مكان وزمان المواجهة المزعومة بين "باتريوت" و"كينجال"، وفقط نصح بمراجعة الجانب الأوكراني حول ذلك.

وشدد أليكسي ليونكوف، على أن مثل هذه التصريحات تظهر عادة بسبب عدم وجود نتائج إيجابية لاستخدام الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا، بما في ذلك على خلفية انخفاض فعالية راجمات الصواريخ "هيمارس"، التي تعلم الجيش الروسي كيفية مواجهتها.

ويعتبر "كينجال" في غاية الخطورة حيث تقدر سرعته بـ 10 ماخ ( نحو 11500 كلم/ساعة)، ما يمنع الدفاعات الجوية الغربية من إسقاطه عمليا. كما أنه قادر على إصابة أي هدف في أوروبا من داخل أجواء روسيا.

المصدر: نوفوستي