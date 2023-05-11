الأمن الروسي يضبط نحو نصف طن من الكوكايين اللاتيني مخبأة في شاحنتين متجهتين نحو بولندا (فيديو)
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ضبط عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مجموعة مخدرات من الكوكايين مصدرها أمريكا اللاتينية تزن أكثر من 490 كيلوغراما مخبأة في شاحنتين على الحدود مع بيلاروس في منطقة سمولينسك.
وقالت هيئة الأمن، إن ضباط جهاز الأمن الفيدرالي ضبطوا مجموعة مخدرات من مادة الكوكايين مصدرها أمريكا اللاتينية تزن أكثر من 490 كيلوغراما على الحدود مع بيلاروس في منطقة سمولينسك.
وتم ضبط المخدرات في شاحنتين تحملان أرقاما تركية ومتجهتان نحو بولندا وعند البحث والتفتيش تم العثور على المخدرات المخبأة.
ورفعت دعوى جنائية ضد مواطن أجنبي تم القبض عليه متلبسا، بعد اعتقاله.
المصدر: نوفوستي